E’ stata identificata la vittima deceduta nella notte sulla Casilina nei pressi del bivio della ex Winchester, ad Anagni mentre era a bordo della sua auto è Francesca Colacicchi di 26 anni, l’incidente frontale tra le due auto, una Audi e una Y dm 10, non le ha lasciato scampo.Nonostante le cure dei sanitari del 118, non è sopravvissuta.La morte della giovane anagnina ha lasciato una comunità sotto choc per questa immatura e improvvisa scomparsa.

Correlati