ANAGNI –VIOLA PIU’ VOLTE LE PRESCRIZIONI IMPOSTE: PER UN 26 ENNE SI SPALANCANO LE PORTE DEL CARCERE

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Anagni (FR) hanno eseguito un’ordinanza “per la carcerazione con contestuale sostituzione della misura dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale” cui era sottoposto, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 26enne del luogo e già noto alle Forze dell’Ordine, poiché ritenuto responsabile di “ripetute violazioni alle prescrizioni impostegli durante il periodo in cui era sottoposto al beneficio della misura alternativa” per reati commessi contro la persona ed il patrimonio nel 2017I militari operanti, una volta rintracciato il giovane, hanno provveduto alla notifica del provvedimento in argomento e, ad espletate formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone , a disposizione dell’A.G. mandante.

