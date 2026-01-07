Anagni, via libera alla terza linea del depuratore di Ponte Piano: approvato il progetto di fattibilità

La Giunta comunale di Anagni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della terza linea dell’impianto di depurazione di Ponte Piano, segnando un passaggio decisivo per l’adeguamento dell’infrastruttura e il superamento delle criticità legate alla procedura di infrazione comunitaria in corso.

L’intervento sarà realizzato da Acea Ato 5 e finanziato dalla Regione Lazio, che ha già espresso il proprio via libera attraverso la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture – Area Ciclo delle Acque e Concessioni Idriche e Servizio Idrico Integrato, con approvazione del piano avvenuta nel novembre scorso. Per l’adeguamento dell’impianto anagnino sono stati stanziati 1 milione e 800 mila euro, ai quali si aggiungono 300 mila euro destinati alla valorizzazione della risorsa idropotabile.

Acea Ato 5 ha presentato il progetto attivando l’apposita conferenza di servizi e avviando le procedure per la variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell’opera. Un passaggio reso possibile dalle norme di semplificazione introdotte dalla legge regionale per le varianti urbanistiche legate a opere di pubblica utilità. Va ricordato che la variante urbanistica dell’area interessata era già stata approvata dal Comune dieci anni fa, con la trasformazione della zona da omogenea a F1.

Nell’ottobre scorso Acea aveva depositato in Comune il progetto di fattibilità tecnico-economica. Ora, con la delibera di Giunta n. 333 del 31 dicembre, l’amministrazione guidata dal sindaco Natalia ha definito definitivamente l’aspetto urbanistico del piano, prendendo atto che l’intervento ricade interamente all’interno dell’area già oggetto di variante e che risulta pienamente compatibile con la destinazione urbanistica vigente.

La Giunta ha inoltre riconosciuto formalmente il carattere di opera di pubblica utilità della terza linea del depuratore di Ponte Piano, approvando così il progetto di fattibilità e aprendo la strada alla fase successiva dell’iter realizzativo. Un’opera strategica, che punta a rafforzare il sistema di depurazione e a migliorare la tutela ambientale e sanitaria del territorio.

