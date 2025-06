Anagni – Variazione orari ZTL, isola pedonale e divieti di transito

Da ieri, lunedì 16 giugno, è entrata in vigore la nuova regolazione estiva del traffico nel centro storico di Anagni, che sarà valida fino al 15 settembre. È un provvedimento che nasce dall’ascolto e dall’osservazione, pensato per migliorare concretamente la qualità della vita in città, e allo stesso tempo per valorizzare uno dei nostri patrimoni più importanti, il centro storico. L’ordinanza introduce una fascia oraria ampliata di Zona a Traffico Limitato e isola pedonale, che sarà attiva ogni sera dalle 19:00 alle 4:00 del mattino successivo, e per l’intera giornata domenicale e festiva a partire dalle 10:30. Le aree interessate includono le principali vie e piazze del cuore cittadino, Via Onorato Capo, Via Vittorio Emanuele II, Piazza Innocenzo III e l’asse Largo Zegretti–Porta Cerere. Si tratta di una scelta chiara, vogliamo restituire centralità alle persone che vivono Anagni, ai pedoni, ai bambini che giocano, alle famiglie che passeggiano, ai visitatori che scelgono la nostra Città per la sua bellezza. In questo contesto, stiamo intervenendo anche sulle infrastrutture necessarie a sostenere la nuova viabilità, un primo passo che sarà accompagnato da ulteriori miglioramenti strutturali, dall’organizzazione di eventi pubblici, da interventi sull’arredo urbano e da un rafforzamento dei servizi. I residenti che abitano nei tratti interessati, e che non hanno alternative di percorso, potranno ovviamente continuare ad accedere alle proprie abitazioni secondo le modalità previste, in totale sicurezza e nel rispetto delle regole. Anagni sta cambiando, e ogni ordinanza, ogni modifica, ogni scelta sulla mobilità è un tassello in un progetto più grande, che guarda alla città per come vogliamo che sia domani. Il Sindaco di Anagni Avv. Daniele Natalia

