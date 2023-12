Anagni, vandali colpiscono il parco natalizio di contrada Pantanello, il Sindaco Natalia: “Vigliacchi da condannare senza esitazione”

Cari amici della contrada Pantanello,

ho appreso del vile atto di vandalismo che ha colpito il parco natalizio che con tanto amore e impegno avevate creato per i bambini della vostra comunità. È profondamente scoraggiante vedere atti di tale spregio nei confronti di una tradizione che porta con sé valori di unione e serenità, soprattutto in un periodo dell’anno che dovrebbe essere dedicato alla gioia e alla condivisione.

La distruzione di qualcosa realizzato con passione e dedizione è un gesto non solo di rispetto mancato, ma anche un attacco al cuore della comunità che con il presepe voleva celebrare la coesione e l’armonia tra i suoi membri.

Sappiate che non siete soli nella vostra frustrazione.

È sconcertante pensare che ci siano individui così privi di scrupoli da non rispettare il lavoro e i sentimenti degli altri, soprattutto quando si tratta di un simbolo di pace e di gioia per i nostri bambini. Questi atti di vigliaccheria non hanno posto nella nostra società, vanno condannati senza esitazione e accompagnati dall’augurio che le Forze dell’Ordine riescano a risalire quanto prima ai responsabili di un gesto tanto ignobile.

Tuttavia, lasciate che questa meschinità non spezzi il vostro spirito, ma rafforzi piuttosto la determinazione di tutta la comunità nel voler fare del bene.

Desidero esprimere piena solidarietà al Cons. Donatello Cardinali che si era prodigato assieme all’Associazione “Panta Rei” e alla contrada Pantanello nella realizzazione di questo bellissimo progetto.

Siamo con voi nel cuore e nello spirito.

Un caloroso abbraccio e il più sincero sostegno a tutti voi.

DALLA PAGINA FACEBOOK DEL SINDACO DI ANAGNI DANIELE NATALIA

