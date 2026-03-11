Anagni tra le finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028: il 18 marzo il verdetto del Ministero

Anagni e il territorio ernico si preparano a conoscere il destino della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il Ministero della Cultura ha infatti diramato le convocazioni ufficiali per la cerimonia di proclamazione della città vincitrice.

L’appuntamento è fissato per il 18 marzo alle ore 11, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, dove saranno presenti le delegazioni delle dieci città finaliste. Tra queste anche il progetto “Hernica Saxa”, che unisce in un’unica proposta culturale le città di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario dell’area.

La delegazione del progetto prenderà parte alla cerimonia ufficiale insieme alle altre candidate, in attesa del verdetto finale che decreterà la Capitale Italiana della Cultura per il 2028.

Si entra dunque nell’ultima settimana di attesa per il territorio ernico, che ha puntato su una candidatura condivisa e diffusa, capace di mettere in rete le eccellenze culturali, archeologiche e monumentali delle quattro città. Un percorso costruito attorno all’idea di un patrimonio comune, racchiuso nel nome “Hernica Saxa”, simbolo della storia millenaria e delle radici profonde di questa parte della Ciociaria.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: tra pochi giorni si saprà se il progetto riuscirà a conquistare il prestigioso riconoscimento nazionale.