Anagni, tra fede e storia: domani la Notte Bianca delle Chiese

Un viaggio suggestivo tra spiritualità, arte e sapori: è tutto pronto ad Anagni per la Notte Bianca delle Chiese, in programma domani, dalle 20 alle 23. Un appuntamento unico nel suo genere, promosso dal Museo della Cattedrale di Anagni in collaborazione con l’Associazione Interparrocchiale, che promette di trasformare il centro storico in un affascinante palcoscenico a cielo aperto.

Dieci le chiese che apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico, molte delle quali solitamente non accessibili. Un’occasione preziosa per scoprire, in un’atmosfera raccolta e notturna, il patrimonio sacro e artistico della “città dei papi”.

A rendere ancora più immersivo il percorso saranno i figuranti in costume medievale dell’Associazione AIAM – Associazione Medievale –, pronti ad accogliere i visitatori all’interno degli edifici sacri e a guidarli idealmente indietro nel tempo, tra storie e suggestioni dell’Anagni antica.

Non mancherà anche un itinerario del gusto: i ristoratori dell’Associazione Anagni Borgo Ospitale proporranno una selezione di piatti tipici della tradizione locale, pensati per essere degustati tra una visita e l’altra.

Un’occasione imperdibile per vivere Anagni in modo nuovo, tra fede, cultura e convivialità.