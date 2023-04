Anagni – Torna la festa di San Giuseppe in grande stile ad Osteria della Fontana

Osteria della Fontana torna a fare il pieno di musica dopo tanti anni per il ponte del primo maggio e Festa di San Giuseppe.

Si comincia domenica 30 aprile presso il piazzale Carrefour, dove dalle 21:30 si potrà apprezzare il nuovo progetto live del gruppo musicale anagnino TAB’S. L’evento in questione è “Oldies, Le canzoni dei mitici anni ’60”. Il pubblico potrà riassaporare dei brani divenuti ormai cult di un periodo di grande ispirazione musicale.

Le attività legate alla musica non terminano qui e lunedì 1 maggio, a partire dalle ore 22.00, i Brigallé faranno tappa ad Osteria della Fontana per il loro “Live Tour 2023”. La band originaria di Morolo delizierà gli spettatori andando a rivalutare dei canti popolari, proponendo delle tracce in dialetto.

Entrambe le iniziative hanno il patrocinio del Comune di Anagni. Il Sindaco Daniele Natalia ha dichiarato: «Grazie alla fattiva collaborazione tra Amministrazione ed il rinato Comitato di quartiere di Osteria della Fontana, dopo tanti anni si può tornare a vivere la festa di San Giuseppe, connessa a quella del 1 maggio, come uno dei più importanti appuntamenti culturali e musicali del territorio anagnino.

Le periferie sono parte integrante dell’offerta culturale e d’intrattenimento per Anagni, un modo per rafforzare la connessione e fare rete su tutto il territorio. Con i Tab’s ed i Brigallé intendiamo offrire eventi che possano essere apprezzati da un’ampia fascia di pubblico, strizzando l’occhio tanto agli appassionati della musica anni ’60 con un tocco d’innovazione, quanto ai cultori della musica popolare. La musica è sinonimo di identità culturale ed è strumento di empatia».

COMUNICATO STAMPA