Anagni, tentato furto: denuncito 30enne

Nella giornata di ieri ad Anagni, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “tentato furto”, un 30enne di Ferentino ed un 48enne di Frosinone, entrambi incensurati.Nello specifico i due venivano sorpresi all’interno dell’ex fabbrica “Italgasbeton”, sita in località Osteria della Fontana, intenti a trafugare del rame ivi presente, dopo averlo separato con idonea attrezzatura utensile dal materiale plastico.

