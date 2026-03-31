ANAGNI – TENTA DI ESTORCERE DENARO ALLA MADRE PER LA DROGA E LA MINACCIA DI MORTE. 35ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Nella serata di ieri, 30 marzo, i militari della Stazione Carabinieri di Anagni, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. L’operazione è scattata a seguito della disperata richiesta di aiuto e della successiva denuncia presentata dalla madre convivente dell’uomo, una pensionata di 54 anni. La donna, ormai esausta, ha trovato il coraggio di riferire ai militari di essere vittima, già da tempo, di comportamenti violenti e vessatori da parte del figlio. L’apice delle violenze è stato raggiunto nella tarda serata di ieri, all’interno dell’abitazione familiare posta in un comprensorio di edilizia popolare della Città dei Papi. Al culmine dell’ennesimo litigio, il 35enne ha aggredito fisicamente la madre e l’ha minacciata di morte, pretendendo la somma di 230 euro, denaro verosimilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma ha evitato che la situazione degenerasse in conseguenze ben più gravi, bloccando l’uomo prima che potesse portare a compimento i suoi intenti. La vittima, visibilmente scossa, è stata accompagnata presso il Punto di Assistenza Territoriale (P.A.T.) di Anagni, dove il personale sanitario le ha riscontrato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. A tutela della donna, i Carabinieri hanno immediatamente attivato i protocolli previsti, fornendole tutte le informazioni necessarie e i contatti dei Centri Antiviolenza operanti sul territorio per garantirle il supporto psicologico e l’assistenza adeguata. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria prontamente informata dalla Stazione Carabinieri di Anagni.