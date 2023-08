Anagni – Successo per la prima serata del Fuori Festival. Le parole del sindaco Daniele Natalia

Il Festival del Teatro medievale e rinascimentale si conferma come il fiore all’occhiello dell’offerta culturale anagnina ma questo evento così importante non è solo legato al teatro.

Il sindaco Daniele Natalia ha voluto, infatti, evidenziare l’importanza di quelli che, nati come eventi “collaterali” al Festival, ne stanno rappresentando punti di forza e stanno mostrando di avere una propria specifica identità: la seconda edizione del Fuori Festival e le performance al pianoforte del maestro Elton Almeida Rodrigues.

Il primo cittadino ha dichiarato: “Lo scorso anno il Fuori Festival è nato come una scommessa per presentare e promuovere i prodotti vitivinicoli d’eccellenza del territorio anagnino. Una formula che ha funzionato e che quest’anno, grazie ad un lavoro di concerto coordinato dall’assessore ai Prodotti tipici, Anna De Lellis, è stato ampliato dedicando spazio anche a formaggi, salumi, pane ed altri prodotti che, assieme al vino, rappresentano una delle ricchezze vere di questo territorio. Senza dubbio il Fuori Festival, in una fase in cui i discorsi sulla sovranità alimentare e le filiere corte sono in cima alle priorità dell’agenda politica nazionale, rappresenta un evento di cui tener conto e che conferma l’inseparabile legame tra cibo e cultura, identità e territorio”.

Per quanto riguarda invece i veri e propri concerti del maestro Rodrigues, Natalia spiega che: “Il Festival funziona se valorizza la sua funzione di Polo d’attrazione per la cultura in generale. Nel caso della presenza del maestro Rodriguez sul palco, prima degli spettacoli teatrali, questo significa sottolineare la centralità del pianoforte quale strumento cardine d’intrattenimento e scoperta della musica.

Sono certo del fatto che le proposte di Elton Almeida Rodrigues, che abbiamo l’onore di avere tra i nostri artisti più affermati, siano più che apprezzate dal pubblico e che questa nuova veste del Festival, arricchita di contenuti, abbia già mostrato il suo valore”.