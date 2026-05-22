Anagni, stop al degrado: scatta l’ordinanza anti-incendi

Il Comune di Anagni ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 35 del 21 maggio 2026 per il taglio della vegetazione incolta, la prevenzione del rischio incendi e la tutela dell’igiene pubblica su tutto il territorio comunale.Il provvedimento riguarda proprietari, conduttori e possessori di terreni, aree agricole, lotti incolti, giardini e spazi privati, che dovranno intervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, mantenendo le aree curate e pulite per tutta la stagione estiva.Tra gli obblighi previsti: il taglio di erbe infestanti, sterpaglie, arbusti e vegetazione secca, soprattutto vicino a strade, marciapiedi, edifici e aree pubbliche. Necessaria anche la potatura di siepi, rami e alberature che possano ostacolare il passaggio pedonale o limitare la visibilità della segnaletica stradale. L’ordinanza vieta inoltre l’abbandono di rifiuti, materiali combustibili e residui vegetali che potrebbero favorire incendi, degrado urbano o la proliferazione di animali infestanti. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sono previste sanzioni e, nei casi più gravi, interventi d’ufficio con addebito delle spese ai responsabili. L’amministrazione comunale richiama tutti al senso civico e alla collaborazione: la cura degli spazi privati rappresenta infatti una misura fondamentale per garantire sicurezza, decoro urbano, tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi durante il periodo estivo.