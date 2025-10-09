Anagni – Sorpreso piu’ volte alla guida senza patente: arrestato 28enne

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Anagni, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, hanno rintracciato e arrestato un uomo di 28anni, di origini campane ma da tempo residente nella Citta Dei Papi, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari. L’uomo più volte sorpreso alla guida di veicoli senza patente, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha emesso a suo carico un ordine di carcerazione per l’esecuzione della pena detentiva di mesi 6 di arresto e il pagamento dell’ammenda di euro 2.500, per le sue reiterate violazioni commesse tra il 2019 e il 2020, tra i comuni di Ferentino e Anagni. L’arrestato è stato dapprima condotto presso gli uffici della Caserma di Anagni e al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone dove sconterà la pena stabilita dall’Autorità Giudiziaria.

Foto archivio