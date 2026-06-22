Anagni – Sindaci a confronto: il Basso Lazio cerca il rilancio

ANAGNI – Un confronto tra amministratori locali per costruire nuove strategie di sviluppo e intercettare risorse fondamentali per il territorio. È questo l’obiettivo del “Leganet Flash Talk”, l’evento in programma venerdì nella storica Sala della Ragione di Palazzo d’Iseo ad Anagni, che si candida a diventare il centro del dibattito sulle politiche territoriali del Basso Lazio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Anagni e sostenuta dall’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Natalia, riunirà sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio per discutere le priorità programmatiche del biennio 2026-2027. Al centro dell’incontro ci saranno le opportunità offerte dai fondi regionali, nazionali ed europei, strumenti considerati strategici per sostenere la crescita e la modernizzazione degli enti locali.

Promosso da Leganet, il tavolo di lavoro punta a creare un ecosistema di confronto diretto tra amministratori e partner tecnici, favorendo lo scambio di esperienze, buone pratiche e soluzioni innovative per affrontare le sfide che i Comuni si trovano quotidianamente a gestire.

Particolare attenzione sarà dedicata alla cooperazione tra enti locali e alla costruzione di percorsi condivisi per superare le criticità strutturali che interessano il territorio. L’obiettivo è trasformare il confronto istituzionale in progetti concreti, capaci di generare sviluppo e nuove opportunità per le comunità del Basso Lazio.

I lavori si concluderanno con un momento di networking tra amministratori e professionisti del settore, per consolidare collaborazioni e sinergie destinate a rafforzare la capacità di programmazione e di attrazione delle risorse sul territorio. Una giornata che punta a mettere in rete idee, competenze e visioni per il futuro del Basso Lazio.