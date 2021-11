Anagni, sicurezza del territorio: ecco i risultati

Continua l’attività di controllo che i Carabinieri di Anagni stanno portando avanti per garantire la sicurezza sul territorio, per prevenire e reprimere reati di ogni genere, mantenendo alta l’attenzione sulla diffusione del consumo di alcool e droga tra i giovani nei fine settimana e nelle strade della movida. In particolare nei giorni scorsi sono stati impiegati 8 militari e 4 automezzi che hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anagni, Ferentino e Acuto. Nel corso del servizio i militari hanno identificato e controllato 88 persone e 56 automezzi ed hanno accertato e contestato diverse violazioni di legge, sia di natura penale che amministrativa.

– A Ferentino i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per violazione della legge 110/75 un cittadino magrebino che nella serata del giorno 11 ultimo scorso è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito.

Gli stessi militari hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per uso personale di stupefacenti in violazione all’art. 75 del DPR 309/90 diverse persone, in particolare:

a Ferentino hanno segnalato un 56enne poiché trovato in possesso di grammi 0,92 di sostanza stupefacente del tipo Crack;

ad Anagni hanno segnalato un 18enne poiché trovato in possesso di gr. 0,5 di stupefacente del tipo hascisc;

a Ferentino hanno segnalato un 51enne poiché trovato in possesso di gr. 0,2 di stupefacente del tipo cocaina;

a Ferentino hanno segnalato un 33enne poiché trovato in possesso di gr. 1,5 di stupefacente del tipo hascisc;

ad Anagni hanno segnalato un 30enne poiché trovato in possesso di gr. 0,2 di sostanza stupefacente del tipo crack.

– Ad Anagni i Carabinieri della locale Stazione hanno:

.deferito in stato di libertà un uomo per violazione della legge sulle armi 110/75 poiché nel corso di un controllo hanno accertato che un uomo non custodiva con la dovuta diligenza nell’interesse dell’Ordine e della Sicurezza pubblica il suo fucile cal. 12. L’arma è stata sottoposta a sequestro mentre la licenza di porto d’armi è stato ritirata;

.segnalato alla Prefettura di Frosinone per uso personale di stupefacenti in violazione all’art. 75 del DPR 309/90 un 29enne trovato in possesso di gr. 1 di stupefacente del tipo hascisc.

– Ad Acuto i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per uso personale di stupefacenti in violazione all’art. 75 del DPR 309/90 un 24enne poiché trovato in possesso di gr. 0,5 di stupefacente del tipo hascisc.

– A Ferentino i Carabinieri della locale Stazione hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Frosinone per uso personale di stupefacenti in violazione all’art. 75 del DPR 309/90 due persone in particolare:

.hanno segnalato un 32enne poiché trovato in possesso di gr. 0,15 di stupefacente del tipo Cocaina;

.hanno segnalato un 42enne poiché trovato in possesso di gr. 1,76 di stupefacente del tipo Cocaina.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO