Anagni, sicurezza Covid-19: autolavaggio chiuso e multato

In Anagni , i militari della locale Stazione, unitamente a quelli del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Frosinone, hanno applicato un provvedimento di sospensione temporanea di giorni tre nonché la sanzione amministrativa di euro 400 a carico di un autolavaggio del luogo. Nel corso dell’ispezione volta alla verifica della corretta applicazione del protocollo di sicurezza Covid-19 sui luoghi di lavoro, la titolare, 50enne del luogo, è risultata inadempiente in merito all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione allo stato di emergenza sanitaria in atto.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

