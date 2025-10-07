Anagni si illumina di rosa per la prevenzione del tumore al seno

Il sindaco Natalia: “La diagnosi precoce resta un’arma fondamentale per tutelare la salute delle donne”

Anagni – Anche la città dei Papi partecipa alla campagna nazionale “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione, Porta Cerere sarà illuminata di rosa per tutto il mese, simbolo dell’impegno collettivo nella lotta contro una delle patologie più diffuse tra le donne.

Ad annunciare l’iniziativa è stato il sindaco Daniele Natalia, che con un post sui social ha voluto ribadire l’importanza della sensibilizzazione:

“La prevenzione e la diagnosi precoce restano strumenti fondamentali per tutelare la salute delle donne e per affrontare la malattia con maggiore efficacia”, ha scritto il primo cittadino.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse a livello nazionale e regionale per incoraggiare i controlli periodici. In particolare, la Regione Lazio offre alle donne tra i 45 e i 49 anni la possibilità di effettuare una mammografia gratuita, un’occasione preziosa per la prevenzione e la diagnosi tempestiva.

Con l’illuminazione simbolica di Porta Cerere, Anagni rinnova così il proprio impegno nella promozione della salute e della consapevolezza, unendo l’amministrazione e la cittadinanza in un messaggio di speranza e responsabilità condivisa.

