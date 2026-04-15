Anagni: sguardo al bene comune, dal 18 al 24 aprile 2026, presso la Casa della Cultura

Dal 18 al 24 aprile 2026 la Casa della Cultura di Anagni accoglierà “Anagni: sGUARDO al bene comune”, percorso culturale ed educativo a cura di Valore Assoluto APS, con il patrocinio del Comune di Anagni. L’inaugurazione è prevista per sabato 18 aprile 2026 alle ore 10:00. L’ingresso è libero. L’iniziativa propone un itinerario immersivo dedicato alla città, pensato per favorire una riflessione tra memoria e presente, e per accompagnare i visitatori in un percorso di consapevolezza sul significato di bene comune, responsabilità e comunità. Il progetto, rivolto a famiglie e scuole secondarie di primo e secondo grado, si inserisce anche come approfondimento nelle discipline di educazione civica e storia in un percorso che si sviluppa in più ambienti tematici, pensati per stimolare l’osservazione, il confronto e la partecipazione. Per le scuole sono previste visite gratuite su prenotazione, in orario mattutino da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2026. La durata del percorso è di circa un’ora e mezza, con fascia di prenotazione 9:00–11:00 e 11:00–13:00. Termine ultimo per la prenotazione: 10/04/2026. Orari di apertura al pubblico: 18 e 19 aprile 10:00–13:00 e 15:00–18:00; 23 e 24 aprile 15:00–18:00.