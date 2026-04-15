Anagni: sguardo al bene comune, dal 18 al 24 aprile 2026, presso la Casa della Cultura

admin
Sguardo al bene comune
Share on Tumblr

Dal 18 al 24 aprile 2026 la Casa della Cultura di Anagni accoglierà “Anagni: sGUARDO al bene comune”, percorso culturale ed educativo a cura di Valore Assoluto APS, con il patrocinio del Comune di Anagni. L’inaugurazione è prevista per sabato 18 aprile 2026 alle ore 10:00. L’ingresso è libero. L’iniziativa propone un itinerario immersivo dedicato alla città, pensato per favorire una riflessione tra memoria e presente, e per accompagnare i visitatori in un percorso di consapevolezza sul significato di bene comune, responsabilità e comunità. Il progetto, rivolto a famiglie e scuole secondarie di primo e secondo grado, si inserisce anche come approfondimento nelle discipline di educazione civica e storia in un percorso che si sviluppa in più ambienti tematici, pensati per stimolare l’osservazione, il confronto e la partecipazione. Per le scuole sono previste visite gratuite su prenotazione, in orario mattutino da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2026. La durata del percorso è di circa un’ora e mezza, con fascia di prenotazione 9:00–11:00 e 11:00–13:00. Termine ultimo per la prenotazione: 10/04/2026. Orari di apertura al pubblico: 18 e 19 aprile 10:00–13:00 e 15:00–18:00; 23 e 24 aprile 15:00–18:00.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *