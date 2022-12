Anagni – Servizio straordinario di controllo del territorio, 2 persone denunciate e 5 segnalate alla prefettura

Nei giorni 10 e 11 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto ai reati predatori e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, proteso a favorire una maggiore prevenzione generale ed una costante vigilanza sulla sicurezza dei cittadini.

L’operazione ha interessato tutta l’area territoriale di competenza con particolare riferimento ai comuni di Anagni, Ferentino e Acuto.

Sono stati controllati 75 veicoli in transito ed identificate 37 persone tra conducenti e passeggeri e, nei casi sospetti, la polizia giudiziaria impiegata nel dispositivo ha eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva.

Il dispositivo posto in essere dai Carabinieri delle rispettive Stazioni e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia, nella sua attenta e puntuale attività di controllo, ha consentito di raggiungere importanti risultati operativi che hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di n.5 persone per uso illecito di sostanze stupefacenti, alla sanzione per violazione al Codice della Strada a carico di una persona per guida con patente sospesa, al sequestro di un coltello a serra manico della lunghezza di 17 c.m e di un bastone in ferro.

In particolare, in Anagni (Fr), un 31enne di Ferentino, in atto sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato sanzionato perché sorpreso alla guida della sua autovettura con la patente sospesa a tempo indeterminato.

Vari giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, del tipo hashish, per uso personale, e pertanto segnalati alla Prefettura di Frosinone per l’adozione dei conseguenti sanzioni amministrative; in Ferentino (fr) un 22enne è stato trovato in possesso di gr.0,25; in Anagni (Fr), quattro persone, un 30enne, un 20enne, un 42enne ed un 35enne sono stati trovati in possesso, rispettivamente di gr.0,3, gr.1,01, gr.0,9 e gr.0,5 di hashish.

I servizi svolti nel fine settimana, che si inquadrano nell’ambito delle direttive strategiche impartite dal Comado Provinciale di Frosinone per il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, in particolare ai reati predatori ed in danno delle c.d fasce deboli, sono un chiaro segnale di forte attenzione al territorio da parte dei Carabinieri per aumentare la sicurezza della popolazione in tutto il territorio della Provincia.

COMUNICATO STAMPA