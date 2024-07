Anagni Rock: Il Sindaco Daniele Natalia presenta il concerto evento degli Heroes and Monsters del 20 luglio

L’estate 2024 nella Città dei Papi entra nel vivo. Tra gli eventi in programma, il 20 luglio 2024 ad Anagni c’è un concerto di caratura internazionale con l’esibizione degli Heroes and Monsters. A spiegare questo tocco di rock in un contesto ricchissimo di eventi è il sindaco di Anagni Daniele Natalia: “Siamo contenti che anche questa estate 2024 grazie alla sinergia tra Amministrazione e privati, sia stato allestito un calendario ricco di eventi di qualità. Eventi che, come da tradizione, spaziano per generi e target. Anagni come ogni estate si riempie di turisti e per loro e per i residenti che sono abituati a questa dimensione di città turistica, è giusto che ci sia un’offerta varia e attrattiva. Un’offerta cui quest’anno aggiungiamo un tocco di rock. Un evento che quest’anno è alla sua prima edizione ma che dall’anno prossimo vorremmo diventasse un appuntamento fisso dell’estate anagina. Come vetrina, grazie alla partnership con You Event e You Marketing, partiamo da un evento di caratura internazionale ovvero il concerto degli Heroes and Monsters, una band composta da artisti di fama mondiale”.

Il concerto degli Heroes and Monsters, in programma in piazza Cavour, sarà un evento che impreziosisce il calendario dell’estate anagnina. Il power trio nato nel 2023 e che vede coinvolti Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Will Hunt, batterista degli Evanescence e Todd Kerns, bassista e voce del progetto solista di Slash e dei The Conspirators, la band che accompagna Myles Kennedy, rappresenta una realtà importante dell’attuale panrama mondiale della musica rock:

“Siamo davvero contenti di poter ospitare degli artisti tanto importanti ad Anagni per un concerto che si annuncia già come un evento. Sono ancora più contento che il 20 luglio sarà sicuramente una giornata densa di emozioni anche oltre il concerto. Dalle prime voci circolate, in comune abbiamo ricevuto delle chiamate di fans da tutta Italia desiderose di avere informazioni maggiori. Noi siamo contenti di rispondere loro che si tratterà di un evento totalmente gratuito per il pubblico e che coronerà una giornata intera ad alto tasso di rock. Già nel pomeriggio, sotto il porticato del Palazzo del Comune, ci sarà il Meet and Greet la possibilità per il pubblico di incontrare da vicino i tre musicisti, porre loro domande, scattare foto e farsi firmare autografi. Poi la sera, prima del concerto ci sarà dall’open act dei Vivere Vasco, una tribute band di Vasco Rossi, davvero ottima e poi il grande concerto degli Heroes and Monsters”.

COMUNICATO STAMPA