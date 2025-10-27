Anagni – Riprese cinematografiche del film “FISS” in Piazza Innocenzo III. Chiusura temporanea al traffico

Il Comune di Anagni informa la cittadinanza che giovedì 30 ottobre 2025 la società Gaumont S.r.l. effettuerà riprese cinematografiche per il film “FISS”, diretto dal regista francese Thomas Vincent. Le riprese si svolgeranno in Piazza Innocenzo III, che per esigenze di set resterà chiusa al traffico veicolare e pedonale per l’intera giornata. La produzione prevede la presenza di una troupe di circa 120 persone e l’utilizzo di mezzi tecnici e artistici collocati nelle aree indicate dal Comune. L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per la scelta di Anagni come location cinematografica, riconoscendo in questa occasione una preziosa opportunità di valorizzazione per il nostro patrimonio artistico, così come dichiarato dal Sindaco di Anagni, l’Avv. Daniele Natalia: “Ci scusiamo per i disagi che potranno derivarne, ma siamo certi che sarà una splendida occasione per promuovere il fascino unico del nostro centro storico anche sul grande schermo. Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione”.

