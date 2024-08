Anagni – Rifiuti abbandonati come se ci fosse l’anarchia

Anagni – La legge 137/2023 stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale nel caso di abbandono rifiuti. Questo passaggio deve essere sfuggito un po’ a tutti ad Anagni vista la grande quantità di rifiuti abbandonati rilevata dai volontari di Fare Verde Provincia di Frosinone APS nell’ambito del programma Tolleranza Zero 2024c.

Articolo 255, comma 1 del Dlgs 152/2006, novellata dall’articolo 6-ter del Dl 105/2023 introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10mila euro . La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. La disposizione si applica “fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2” dello stesso Dlgs 152/2006, disposizione che prevede la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (fino a 26mila euro) per i titolari di imprese ed i responsabili di Enti che abbandonano rifiuti.

NESSUNO E’ AUTORIZZATO AD ABBANDONARE RIFIUTI.

Rifiuti abbandonati in via Selciatella dove è anche presente la discarica di pannelli Siporex, in via Stazione Anagni Morolo e lungo la SP 11 come se queste vie fossero terra di nessuno e come se fosse normalità abbandonare rifiuti per strada.

A questo punto la domanda viene spontanea: Ma come è possibile che le tante sedicenti associazioni ambientaliste presenti ad Anagni non sono riuscite a denunciare l’abbandono di questi rifiuti alle Forze dell’Ordine? Eppure alcune di loro dicevano di volere il territorio pulito ma si vede che alcuni buoni principi sono finiti nel dimenticatoio. Sulle istituzioni locali si distende un velo pietoso che dovrà coprire i rifiuti e tutte le altre criticità ambientali e anche tutti i procedimenti in corso per i nuovi insediamenti industriali come se ci mancasse l’inquinamento ad Anagni.

Nel frattempo le segnalazioni dei cittadini continuano ad arrivare a Fare Verde Provincia di Frosinone per troppi rifiuti abbandonati nell’areale ANAGNI/FERENTINO/MOROLO in un degrado indicibile e nel mancato rispetto delle leggi dello Stato come se in quell’area regnasse l’anarchia.

Fare Verde Provincia di Frosinone appena avrà finito la sua ricognizione anche nei vicini territori di Ferentino e Morolo invierà una specifica denuncia alla Magistratura . I reati penali si denunciano alla magistratura e non su network come fanno in tanti.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone APS Ente del Terzo Settore