Anagni – Residuo di pena, arrestata una donna

Ieri, in Anagni, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, in esecuzione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio (va), traeva in arresto una donna nigeriana (già gravata da vicende penali per reati in materia di stupefacenti). Nello specifico, i militari a seguito di un controllo della donna, fermata a piedi in una via del centro, appuravano che la stessa deve scontare la pena residua di anni 2 e mesi 8 di reclusione (nonché al pagamento della multa di euro 12.000) per le violazioni in materia di stupefacenti, commessi nelle città di Fermo e Milano nel 2020.Dopo le formalità di rito, la donna veniva tradotta presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Roma Rebibbia così come disposto dalla competente A.G..

