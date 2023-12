Anagni – Prosegue la campagna per la prevenzione di furti e truffe: i Carabinieri incontrano i cittadini

Il

tema principale della

campagna contro furti e truffe, trattato dai Carabinieri di Anagni in un incontro presso il centro anziani di C.so Vittorio Emanuele della Citta dei Papi, è senza dubbio la

prevenzione e la

sicurezza.

L’incontro, a cui hanno presenziato circa 30 persone, si è tenuto nelle ore pomeridiane di sabato 16 dicembre 2023 ed è stato rivolto a tutta la popolazione

in particolar modo anziani e appartenenti alle c.d. fasce più deboli

al fine di prevenire la violazione dell’intimità domestica e gravi danni patrimoniali.

Militari hanno rappresentato le tecniche più recenti utilizzate dai truffatori, come il finto sinistro stradale, oppure il cellulare smarrito da un parente, oltre a varie tipologie di raggiro perpetrate online e nella circostanza hanno dispensato consigli anche su come proteggersi dai reati predatori ribadendo di: i