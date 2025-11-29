Anagni, pronto il cartellone degli eventi : martedì la conferenza di presentazione in Comune

Un programma ricco, pensato per accompagnare Anagni lungo l’intero periodo delle festività. È quello che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Natalia si prepara a svelare ufficialmente martedì 2 dicembre, nel corso di una conferenza stampa convocata alle ore 17 nella Sala Gialla del Comune.

Il cartellone natalizio 2025 si preannuncia particolarmente fitto: iniziative culturali, spettacoli, appuntamenti per famiglie, momenti dedicati alla tradizione e occasioni di aggregazione animeranno la “città dei papi” fino a fine anno. Un pacchetto di eventi che punta a valorizzare il centro storico, sostenere il commercio locale e rafforzare l’identità della comunità in uno dei periodi più sentiti dell’anno.

Durante la conferenza di martedì saranno illustrati nel dettaglio tutti gli appuntamenti, le collaborazioni, le date e le modalità di partecipazione. L’amministrazione comunale – insieme agli assessorati e alle associazioni coinvolte – esporrà anche gli obiettivi del programma e le novità introdotte per l’edizione di quest’anno.

Per Anagni, come sottolineano dal Comune, il calendario natalizio rappresenta non solo un momento di festa, ma anche uno strumento di promozione e rilancio della città. L’appuntamento, dunque, è fissato: martedì pomeriggio la presentazione ufficiale darà il via alle iniziative che accompagneranno residenti e visitatori verso le festività di fine 2025.

