Anagni, privo di green pass: multati cliente e titolare del bar

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Anagni sull’obbligo di “green pass rafforzato” per bar e ristoranti e di green pass base per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico locale, predisposti dal superiore Comando Provinciale. Per tutta la giornata di ieri, difatti, i militari impiegati per l’espletamento del servizio finalizzato al rispetto delle norme per il contenimento pandemico e le pattuglie in servizio ordinario di controllo del territorio anagnino , hanno provveduto al monitoraggio anti-assembramenti nelle vie e piazze di maggiore affluenza, nei bar, ristoranti ed esercizi pubblici e, nel corso di un controllo di un esercizio pubblico adibito a “BAR”, sito nel Comune di Anagni, i militari del locale Comando Stazione , sorprendevano un avventore che risultava privo della prevista certificazione verde Covid 19 (Green Pass). Per tal motivo allo stesso veniva contestata la sanzione amministrativa di Euro 400, così come previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento pandemico. Inoltre, gli stessi militari operanti, contestavano la sanzione amministrativa, prevista con sanzione edittale da Euro 600 ad Euro 1.500, nei confronti del titolare dell’esercizio pubblico stesso poiché, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni, faceva accedere all’interno del locale un avventore risultato poi essere non in possesso della prevista certificazione verde.

