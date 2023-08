Anagni – Presentato il programma dell’Estate anagnina 2023

È stato presentato in conferenza stampa il programma dell’Estate anagnina 2023; un palinsesto ricco di eventi tra cultura, musica, sport, promozione delle eccellenze locali ed intrattenimento.

Si inizia il 17 agosto alle ore 18:00 presso la Casa della Cultura-Palazzo Bacchetti con la presentazione della mostra pittorica di Enrico Roberti, “Astrazioni Geometriche”, a cura di Alfio Borghese.

Il 18 agosto alle ore 19:00 il vescovo di Anagni-Alatri, mons. Ambrogio Spreafico, celebrerà la Santa Messa in onore di San Magno con, a seguire, la processione per le vie della città.

Il 19 agosto si svolgerà la tradizionale fiera di San Magno la mattina, mentre alle ore 21:00 in Piazza Cavour si terrà lo spettacolo comico di Teo Mammucari ed a seguire lo spettacolo pirotecnico.

Il 20 agosto alle ore 21:00 in Piazza Cavour si esibirà Raf in concerto.

Dal 22 al 24 agosto presso il piazzale della scuola “De Magistris” si terrà il torneo di basket 3 vs 3 “Wanna Play”, mentre il 22 agosto alle 21:00 in Piazza Cavour il tradizionale appuntamento “DanzAnagni”, a cura della Dance Explosion.

Dal 24 agosto al 2 settembre torna, inoltre, il Festival del Teatro medievale e rinascimentale, giunto alla sua XXX Edizione, che dal 25 al 27 agosto, alle ore 19:00 in Piazza Innocenzo III, sarà preceduto dalla II Edizione del Fuorifestival, rassegna di promozione di prodotti enogastronomici del territorio.

Il 3 settembre alle ore 21:00 presso il Parco della Rimembranza si terrà l’evento “Arte e moda” a cura di Studio13 Agency.

Dal 7 al 10 settembre, spazio alle rievocazioni storiche con “I Giorni dello Schiaffo” ed il Palio di San Magno, mentre il 15 e 16 settembre, alle ore 19:00 in Piazza Innocenzo III, si terrà il festival “Antichi sapori” a cura della Pro Loco.

L’Estate anagnina 2023 si chiuderà ufficialmente il 16 settembre con “Terre in Azione”, a cura dell’Associazione Cotula, alle ore 21:00 in Piazza Cavour.

Il sindaco Daniele Natalia dichiara: «Questo programma dell’Estate anagnina 2023 presenta eventi ormai istituzionalizzati ed entrati ufficialmente nella tradizione culturale della nostra città, come il concerto e lo spettacolo pirotecnico, senza parlare del Festival del Teatro medievale e rinascimentale, nostro fiore all’occhiello, ma anche novità importanti come le mostre pittoriche ed un maggiore spazio allo sport, e graditi ritorni, come quello dello spettacolo comico. Si tratta di un palinsesto adatto a tutti i gusti del pubblico e sono certo che sarà un successo, peraltro già anticipato dal lavoro corale di tutti gli amministratori».

Gli assessori alla Cultura e Turismo, Carlo Marino, e Promozione dei prodotti tipici, Anna De Lellis, assieme al consigliere subdelegato allo Sport, Luigi Pietrucci, dichiarano: «L’Estate anagnina è il format che consente di mettere assieme le eccellenze del territorio presenti in ogni ambito, facendole conoscere e promuovendole. Per questa estate si è pensato ad una offerta a 360 gradi per soddisfare le aspettative di cittadini e turisti, con un occhio di riguardo anche allo sport ed all’enogastronomia. L’amministrazione vuole intendere la cultura nel suo senso più ampio, come qualcosa che sia in grado di attrarre persone e fare di Anagni un punto di riferimento per tutto il territorio provinciale e non solo».

comunicato stampa