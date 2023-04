Anagni, presentate le liste della coalizione “Anagni in Movimento” del Sindaco Daniele Natalia

Sono state presentate tutte le liste della coalizione “Anagni in Movimento” capitanata dal Sindaco Daniele Natalia.

In appoggio all’attuale primo cittadino, che nelle elezioni comunali del 14-15 maggio chiede alla città il rinnovo del mandato, ci sono i tre partiti del centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, e quattro liste civiche d’area, Cuori Anagnini, Identità Anagnina, Idea Anagni e Anagni per l’Ambiente.

Il centrodestra unito, assieme alle energie nuove del civismo, vuole proseguire nell’opera di crescita per Anagni inaugurata dall’Amministrazione Natalia.

Il Sindaco Daniele Natalia dichiara: «La vera alternativa per la città è rappresentata dalla continuità. L’Amministrazione chiede agli anagnini la conferma del voto perché il patto stretto con loro nel 2018 e portato avanti fino ad oggi è stato rispettato: abbiamo sbloccato e realizzato opere ferme da trent’anni mentre altre sono in corso di finalizzazione.

Ad Anagni non c’è mai stata continuità amministrativa, un valore assoluto e che vogliamo garantire. Con il prossimo mandato, anche grazie al fatto di avere il Governo, la Regione ed il Comune dello stesso colore politico, puntiamo a consolidare quanto già fatto ed a proseguire nell’opera virtuosa di buongoverno. Abbiamo lavorato nel corso del mandato 2018-2023 per rivoltare la situazione d’immobilismo radicato in città e abbiamo riattivato tutti i procedimenti finalizzati al miglioramento dei servizi e alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture che la città aspettava da troppo tempo.

Anagni cresce, giorno dopo giorno, ma abbiamo l’obbligo di continuare a lavorare bene affinché questo presente di grande trasformazione e di riforma strutturale della città non diventi “passato” e non si perda nella nebulosità di un indistinto “futuro” senza certezze.

Ciò che la nostra Amministrazione ha realizzato non è “storia” ma è la base per continuare a costruire nel presente l’Anagni che vogliamo, la città che Anagni merita di essere».

ANAGNI IN MOVIMENTO – DANIELE NATALIA SINDACO

Fratelli d’Italia

Ambrosetti Riccardo

Cacchi Marianna

Cardinali Serena

Corsi Davide

Costa Silvia

De Angelis Sante

Fico Vincenza

Graziani Claudia

Lisi Michela

Necci Federica

Neccia Donatella

Pesoli Gioacchino

Pesoli Stella detta “Stella”

Proietti Vincenzo

Salceanu Georgeta detta “Giorgia”

Salvati Davide

Lega – Salvini Premier

D’Ercole Vittorio

Giovannelli Protani Elvio

Quarmi Umberto

Necci Antonio

Beccidelli Martina

Cavallo Stefania

Cinti Luana

Frattali Maria Teresa

Mucmata Ernestina

Pirelli Lucio

Pro Francesca

Proietti Marika

Promutico Lorena

Salvatori Anna

Santangeli Deborah

Savo Andrea

Forza Italia

Buonanotte Sara

Celletti Renata

Cristini Vincenzo

De Santis Angela

Mastroianni Rodolfo

Mastronardi Luca

Miccoli Andrea

Natalia Riccardo

Ponza Debora

Prali Nicola

Pronti Oriana

Saccucci Elisabetta

Santonico Romina

Schiavi Lorenzo

Stavole Chiara

Tavani Luigi

Identità Anagnina

Amore Pamela

Barbera Letizia

Calamari Donato

Cardinali Donatello

Cicconi Valentina

Ciprani Vincenzo

Colleni Emanuela

Finocchio Isabella

Gaeta Nicoletta

Lanzi Emanuela

Meloni Carola

Piccirilli Alessandra

Proietti Angelo

Risi Antonio detto “Tonino”

Tagliaboschi Delia

Tagliaboschi Sergio

Cuori Anagnini

Pietrucci Luigi detto “Petrucci”

Caratelli Fortuna Alessandro

Bianchi Riccarda

D’Amico Giulia

Fanfarillo Lucia

Ferretti Martina

Doda Giovanna

Fontana Elisa

Marino Carlo

Scandorcia Peppino

Cecilia Valter

Pontecorvo Annarita

Bauco Catia

Tabacchiera Sara

Porcari Angela

Franceschetti Marco

Idea Anagni

Vecchi Guglielmo

Buccitti Massimo

Cenciarelli Tommaso

Ciprani Lorella

De Lellis Anna

Funari Francesca

Graziani Massimiliano

Marinelli Claudia

Onofri Valentina

Pesoli Marco

Ricci Maria Teresa

Ricci Monica

Rosatella Angelo

Salvatori Aurora

Terilli Augusto

Torroni Tiziana

Anagni per l’Ambiente

Di Folco Elisa

Lombardozzi Andrea

Lucia Francesco

Mantella Luigi

Martinelli Cristina

Martinelli Fabio

Necci Elisa

Neccia Siria

Pirazzi Gianmarco

Poce Cesare

Ponza Gregorio

Quadro Veronica

Santigli Martina

Santoro Fabio

Schietroma Valeria