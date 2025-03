Anagni piange la scomparsa di Moreno Finocchio, giovane papà vittima di un tragico incidente sul lavoro

La comunità di Anagni è scossa da un profondo dolore per la tragica scomparsa di Moreno Finocchio, un giovane papà di 40 anni che ha perso la vita a seguito di un incidente sul lavoro. Moreno, meccanico appassionato e sempre dedito al suo mestiere, era rimasto gravemente ferito lo scorso venerdì mentre lavorava nell’officina a Palestrina. Durante un intervento su un pullman, il mezzo è stato urtato violentemente da un altro autobus, travolgendo Moreno e provocando ferite gravissime.

Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasferimento all’ospedale San Camillo di Roma, dopo cinque giorni di agonia Moreno non ce l’ha fatta. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi cari, ma anche nella comunità di Anagni, Ferentino e Palestrina, che oggi lo ricorda come un uomo onesto, sempre disponibile e profondamente legato alla sua famiglia.

Moreno aveva appena compiuto 40 anni il 23 marzo scorso, e nella sua vita era prima di tutto un padre amorevole, premuroso verso i suoi figli e profondamente legato alla famiglia. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore, testimonianza di quanto fosse apprezzato e stimato da chi lo conosceva.

La data dei funerali non è ancora stata ufficializzata, ma già si percepisce l’enorme ondata di affetto che accompagna il ricordo di Moreno in questo momento di dolore. La sua scomparsa rappresenta l’ennesima tragica perdita causata da un incidente sul lavoro, un dramma che colpisce non solo i suoi cari, ma l’intera comunità.