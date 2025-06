Anagni – “Passeggiata a 6 Zampe”: giovedì 13 giugno la seconda edizione dell’evento dedicato agli amici a quattro zampe

Giovedì 13 giugno torna ad Anagni la “Passeggiata a 6 Zampe”, una serata speciale pensata per rafforzare il legame tra le persone e i loro amici a quattro zampe, ma anche per riscoprire insieme la bellezza della nostra città in modo sano, partecipato e rispettoso dell’ambiente. Il ritrovo è fissato alle ore 20.30 presso il Bar Rossi, dove sarà allestito un punto segreteria per accogliere i partecipanti, raccogliere le ultime iscrizioni e consegnare pettorali, cappellini e piccoli gadget. La partenza è prevista per le ore 21.00 con un percorso che si snoderà fino alla Cattedrale, dove i partecipanti troveranno ad attenderli il personale della Protezione Civile del Radio Soccorso pronto a distribuire acqua fresca per i conduttori e per i loro animali. Il cammino sarà scandito da momenti di socialità e condivisione, e culminerà con la consueta foto di gruppo in uno dei luoghi simbolo di Anagni. Il rientro al Bar Rossi sarà accompagnato da un piccolo rinfresco, occasione per salutarsi e rinnovare l’invito alla prossima edizione. Le iscrizioni sono a cura della Pro Loco di Anagni e possono essere effettuate telefonicamente ai numeri 0775 727852 o 331 5320778. Si ricorda che per partecipare è obbligatorio che gli animali siano muniti di microchip. L’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento particolare al Consigliere Luigi Pietrucci per l’impegno costante nell’organizzazione di iniziative che uniscono sport, socialità e amore per gli animali, certi che sarà un’altra bella serata da vivere insieme.

