Anagni / Paliano, controllo del territorio : ecco i risultati

Nella giornata odierna ed in quella di ieri in Anagni e Palino , i militari del NORM della locale Compagnia, della Stazione Carabinieri di Paliano ed Anagni, nel corso di servizi per il controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla prevenzione e repressione di reati in genere, controllavano complessivamente 54 veicoli e 93 persone, ne deferivano in stato di libertà due per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, nonché segnalavano all’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone quattro persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e sequestravano contestualmente circa 2 grammi tra cocaina e hashish. Nel particolare:

Ø In Anagni , deferivano in stato di libertà, un 22enne del luogo per “possesso ingiustificato di armi/oggetti atti ad offendere”. Nello specifico, l’uomo, controllato a bordo della propria autovettura, veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare durante la quale veniva trovato in possesso di un bastone dalla lunghezza di circa 70 centimetri ed un diametro di circa 10 che veniva sottoposto a sequestro.

Ø In Ferentino, deferivano in stato di libertà, un 28enne del luogo per “possesso ingiustificato di armi/oggetti atti ad offendere”. In particolare, l’uomo, controllato, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’arma veniva sottoposta a sequestro.

Ø In Ferentino, controllavano un 48enne di Anagni, che a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di circa un grammo di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e segnalato alla Prefettura di Frosinone ai sensi art. 75 d.p.r. 309/90.

Ø In Anagni , controllavano un 25enne del luogo, che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di circa 0.15 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e segnalato alla Prefettura di Frosinone ai sensi art. 75 d.p.r. 309/90.

Ø In Paliano , controllavano un 22enne del luogo, che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di circa 0.12 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e segnalato alla Prefettura di Frosinone ai sensi art. 75 d.p.r. 309/90.

Ø In Paliano , controllavano un 19enne di Torre Cajetani, che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di circa mezzo grammo di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e segnalato alla Prefettura di Frosinone ai sensi art. 75 d.p.r. 309/90.co

comunicato stampa – foto archivio