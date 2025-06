Anagni ospita la Finale Nazionale Under 15 Femminile: Milan e Juventus si sfidano allo Stadio Roberto Del Bianco

Giovedì 26 giugno, alle ore 17:30, lo Stadio Comunale Roberto Del Bianco di Anagni sarà cornice d’eccezione della Finale Nazionale Under 15 Femminile tra le giovani promesse del Milan e della Juventus. Un evento di grande rilevanza sportiva e simbolica che porta il calcio giovanile femminile direttamente nel cuore della Città dei Papi. La manifestazione si inserisce all’interno del progetto “Lazio: allenati alla bellezza”, promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con la FIGC, che vedrà anche Piazza Cavour trasformarsi, nelle giornate del 26 e del 30 giugno, in un vivace Villaggio Sportivo nel quale sarà possibile ammirare una straordinaria esposizione di cimeli storici del calcio azzurro, tra cui maglie, divise e scarpini appartenuti a leggende del nostro calcio come Francesco Totti, Alessandro Nesta, Daniele De Rossi, Leonardo Bonucci, Bruno Conti e Alessandro Altobelli. Un percorso espositivo affiancato da esperienze interattive, giochi per tutte le età e momenti dedicati alla promozione dei prodotti enogastronomici locali. «Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra città una manifestazione che unisce giovani atlete talentuose, passione sportiva e valorizzazione delle eccellenze laziali, – dichiara il Sindaco di Anagni, l’Avv. Daniele Natalia – ancora una volta Anagni si dimostra protagonista nella promozione di una cultura dello sport fondata su valori di lealtà, inclusione e rispetto reciproco.» Un ringraziamento particolare viene rivolto al Consigliere con delega allo Sport, Luigi Pietrucci, per il costante impegno e la dedizione che hanno permesso di portare in città un appuntamento così prestigioso. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare, sia per sostenere le giovani protagoniste della finale, sia per vivere la bella giornata di festa nel Villaggio Sportivo di Piazza Cavour, tra sport, storia e sapori.

Correlati