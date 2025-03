Anagni, operaio 50enne stroncato da un malore sul lavoro: ennesima tragedia

Ancora una morte sul lavoro. Ancora una tragedia che si consuma all’interno di un’azienda, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi. Nel primo pomeriggio di oggi, 13 marzo, un operaio di 50 anni, di origine rumena e residente in provincia di Latina, ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di retinatura presso un’azienda di Anagni. L’uomo, dipendente di una ditta esterna, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo, probabilmente colpito da un malore.

I colleghi hanno immediatamente allertato i sanitari del 118, che sono arrivati sul posto in tempi rapidi. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: all’arrivo dell’ambulanza, l’operaio era già privo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Anagni per gli accertamenti del caso. La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che potrebbe disporre un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

