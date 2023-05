Anagni – Onorevole Rossi: “Vittoria meritata. Con Natalia trionfa la verità”

Dichiarazione dell’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al parlamento europeo, e commissario della Lega ad Anagni: “La vittoria di Daniele Natalia è la vittoria della città di Anagni. E’ la vittoria del progetto politico del centrodestra, è la vittoria di un progetto amministrativo che vede l’interesse del cittadino, e non dei soliti potentati locali, al centro dell’azione del Comune, è la vittoria della gente. In queste settimane, abbiamo assistito a tutto: attacchi personali, letture distorte di fatti e parole, invenzioni mediatiche su fantomatici rigurgiti fascisti. Alla fine, però la verità trionfa e la città di Anagni ha voluto confermare la delega al sindaco Natalia e alle forze politiche e alle liste civiche che lo hanno sostenuto in questa tornata elettorale, per non fermare quel percorso di cambiamento e di rilancio che Anagni ha vissuto nei cinque anni precedenti. La Lega ha dato il suo importante contributo e siamo felici del risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo ricostruito un’identità e una credibilità del partito che ci ha portato ad ottenere quasi 1.100 voti e ad essere una delle colonne portanti della coalizione che ha sostenuto Natalia. Al riconfermato sindaco vanno i migliori auguri di buon lavoro per il bene dei cittadini e della città di Anagni”.

Comunicato stampa