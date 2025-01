Anagni: odore nauseante, indagano i Carabinieri Forestali

Un disagio crescente per i cittadini

Ad Anagni, la “Città dei Papi”, si vive un paradosso: la bellezza storica e artistica è offuscata da un odore nauseante che rende impossibile la vita quotidiana. Da Pantanello a Santa Cecilia, passando per Fosso del Lupo fino ai confini con Ferentino, i residenti denunciano una situazione insostenibile. Aprire le finestre è diventato un lusso e il ricambio d’aria una sfida quotidiana.

Le indagini in corso

I Carabinieri Forestali stanno indagando per individuare i responsabili. Non è la prima volta che episodi simili colpiscono il territorio: circa un mese fa, una ditta è stata colta in flagrante per violazioni delle norme ambientali, con conseguenze legali severe. Tuttavia, il problema sembra persistere. Le segnalazioni dei cittadini parlano di odori chimici che provocano tosse, malessere e un senso di oppressione fisica, in particolare nelle ore pomeridiane, dalle 16 in poi, nella zona di Valle Paradiso e Monti.

L’origine del problema: attività industriali?

Sul territorio anagnino esistono diverse attività classificate come insalubri o ad alto rischio ambientale. Nonostante le richieste di trasparenza su queste attività, un elenco ufficiale tarda ad arrivare. Questo alimenta il sospetto che alcuni operatori possano esercitare in violazione delle norme.

La voce dei cittadini

“Non riusciamo a respirare, sembra qualcosa di chimico, ma non sappiamo da dove provenga,” lamentano le famiglie residenti. Il fenomeno si sta aggravando di giorno in giorno, e il silenzio delle istituzioni locali non fa che acuire la frustrazione dei cittadini.

Un appello urgente

I cittadini chiedono interventi concreti e immediati. Serve maggiore controllo sul territorio, con verifiche rigorose sulle attività industriali e provvedimenti risolutivi contro eventuali violazioni ambientali. Anagni merita di tornare a respirare, letteralmente e metaforicamente.

Il futuro della “Città dei Papi”

Anagni non può e non deve essere soffocata da odori nauseanti e sospetti industriali. L’intera comunità attende risposte, mentre le indagini proseguono. La tutela del territorio e della salute pubblica devono tornare al centro dell’agenda.

In foto veduta Anagni