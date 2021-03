Anagni, non rispettano l’obbligo di distanze interpersonali e non indossano mascherine: in 5 multati

In Anagni, i militari della locale Stazione nel corso dei controlli tesi anche a verificare la corretta osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente 5 giovani, cittadini nigeriani residenti ad Anagni, per l’inosservanza dell’obbligo delle distanze interpersonali nonché del mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.

