Anagni: mezzo milione per il restyling di Piazza Ruggero Bonghi e della Chiesa di San Paolo

Importanti novità per Anagni: grazie ai fondi del Giubileo, sono stati stanziati circa mezzo milione di euro per il restyling di Piazza Ruggero Bonghi e per la ristrutturazione della Chiesa di San Paolo in San Giacomo.

L’intervento, assegnato in parte all’Astral, mira a riqualificare l’intera area, restituendo nuova vita a uno dei luoghi più rappresentativi della città. Si tratta di un progetto ambizioso che punta non solo a migliorare l’estetica del centro storico, ma anche a valorizzare il suo patrimonio storico e culturale.

Le opere previste includono:

Piazza Ruggero Bonghi: un restyling completo per rendere la piazza più accogliente e funzionale, migliorandone l’accessibilità e l’arredo urbano.

Chiesa di San Paolo in San Giacomo: interventi strutturali e di restauro per preservare uno dei simboli religiosi e architettonici della città.

L’assegnazione di questi fondi rappresenta un’opportunità unica per Anagni, che potrà così prepararsi al meglio per il Giubileo e attirare nuovi flussi turistici, contribuendo allo sviluppo economico e culturale della comunità locale.

Un’occasione da non perdere

Il progetto, atteso da tempo, promette di dare un nuovo volto al cuore della città, rendendo Anagni ancora più attraente per cittadini e visitatori. L’amministrazione comunale e Astral sono chiamati ora a garantire che i lavori vengano completati nei tempi previsti e con la qualità che questo importante intervento merita.

