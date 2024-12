Anagni – Messa di Natale con i Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone

Mercoledi 18 dicembre 2024, presso la Chiesa “Santa Maria Annunziata” in Anagni (FR), il Cappellano Militare Don Eugenio Campini, ha celebrato la Santa Messa in occasione delle prossime festività Natalizie alla quale hanno partecipato i Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone, nonché il personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e loro familiari.

Il Cappellano Militare durante la funzione religiosa si è soffermato sull’importanza della preghiera e della “prossimità” del Carabiniere “il Carabiniere svolge quotidianamente per la cittadinanza e per la popolazione il servizio per altri – più si è consapevoli di essere presenti con la felicità del Santo Natale, maggiore è il riscontro giorno dopo giorno. A voi Carabinieri della Provincia di Frosinone, l’augurio di essere protagonisti, autentici protagonisti, nella comunità come Gesù, attraverso la preghiera, attraverso il nostro impegno, attraverso la nostra presenza”.

Al termine della Santa Messa il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, nel ringraziare il Cappellano Militare, il parroco della Cattedrale, Don Marcello, e tutti i partecipanti alla cerimonia, ha formulato un augurio per le prossime festività, affinché la popolazione ed i Carabinieri possano vivere sempre in uno spirito di serenità e “prossimità” come richiamato dall’omelia del Cappellano Militare Don Eugenio Campini.

COMUNICATO STAMPA