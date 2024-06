Anagni, malore improvviso: operaio si accascia a terra e muore

Un malore improvviso e si è accasciato a terra, è morto così un uomo, dipendente di una ditta privata che ha in appalto alcuni servizi in un noto stabilimento farmaceutico ad Anagni, la tragedia è accaduta intorno alle 11.00 circa .Dalle prime informazioni la vittima è un uomo di 55 anni nato a Colleferro. Sul posto oltre i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, anche i Carabinieri di Anagni.

Foto archivio

Correlati