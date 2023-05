Anagni – L’Assessore ai Servizi Sociali Sara Buonanotte in visita all’asilo nido “Zucchero Filato”

L’Assessore ai Servizi Sociali, Sara Buonanotte, è stata in visita presso l’asilo nido comunale “Zucchero Filato” di Via San Giorgetto per incontrare educatrici e responsabili della struttura.

Sara Buonanotte ha dichiarato: «L’asilo nido “Zucchero Filato” è una realtà molto importante per il nostro territorio. Uno dei primi provvedimenti dell’Amministrazione Natalia, grazie ad un bando di finanziamento vinto, fu la ristrutturazione e riqualificazione completa della struttura che ospita l’asilo nido, anche perché il sostegno alle famiglie e l’attenzione per i bambini è sempre stata al centro dell’azione amministrativa del Sindaco e di tutta la squadra.

Merito del buon funzionamento dell’asilo nido va, chiaramente, anche al personale altamente qualificato che quotidianamente e con passione favorisce attività pratiche che puntano allo sviluppo sensoriale, fisico e delle autonomie per i piccoli utenti di “Zucchero Filato”.

Stiamo pensando ad un ampliamento del servizio per il prossimo futuro, viste anche le tante richieste d’iscrizione che riceviamo e che sono segno tangibile di quanto questa struttura sia ben giudicata dai cittadini, oltreché sintomo del bisogno da parte loro di avere una struttura di sostegno a disposizione che fornisca attenzione e programmi di educazione pre-scolastica ai propri figli».

COMUNICATO STAMPA