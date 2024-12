ANAGNI – L’ARMA SALUTA IL BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE MARSECANO VITTORIO

Nei giorni scorsi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone si è svolto un breve momento conviviale per salutare il Brigadiere Capo Qualifica Speciale MARSECANO Vittorio, del NORM Aliquota Radiomobile, che da oggi 07 dicembre, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, ha lasciato il servizio attivo.Il Brigadiere, Frusinate di nascita, classe 1964, per 41 anni si è dedicato all’Arma, arruolandosi il 06 settembre 1983 e prestando servizio in diverse Stazioni e Reparti della Toscana e del Lazio, approdando nel 2004 nella Città dei Papi.Inappuntabile Carabiniere, sposato con due figli, dei quali uno Carabiniere in servizio nella Regione Liguria, sempre votato al servizio istituzionale, con passione e dedizione al lavoro durante tutta la carriera ha saputo interpretare con esemplare abnegazione e spirito di sacrificio tutti gli incarichi ai quali è stato chiamato. È stato un validissimo e preziosissimo punto di riferimento tanto per i colleghi quanto per le comunità cittadine, riscuotendo costantemente apprezzamento e stima.Il Brig. MARSECANO Vittorio nel corso della sua lunga carriera è stato insignito nel 2000 con Croce d’argento per anzianità di servizio militare e nel 2009 con Croce d’oro con torre per anzianità di servizio.Durante l’incontro informale, carico di emozioni, il Brig. MARSECANO Vittorio ha ricevuto gli auguri e le congratulazioni da parte del Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele MATTIOLI, dal Capitano Alessandro DELL’OTTO Comandante della Compagnia di Anagni e di tutti gli altri Ufficiali e Carabinieri, che gli hanno espresso riconoscenza e gratitudine per il servizio svolto e per la costante presenza e disponibilità.

