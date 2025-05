Anagni: Lara Schaffler e Giovanni Monoscalco a Casa Barnekow

Venerdì 9 maggio alle ore 18.00 presso Casa Barnekow ad Anagni, Lara Schaffler presenterà il suo libro Il taccuino della memoria.

Il Taccuino è una raccolta in versi la cui metrica è scandita dai passi percorsi quotidianamente dall’autrice. Si può dire che sia un libro da leggere camminando, così come è stato scritto camminando.

Il centro è appunto la memoria che nasce individuale, ma che, affidata alle pagine scritte, diventa collettiva. Chiunque può più o meno riconoscersi o trovare affinità con il proprio vissuto. Si va dall’individualità alla collettività. La memoria non è un mero esercizio mnemonico, ma è un riportare alla luce esperienze ed emozioni del passato per scoprire quanto siano attuali ancora oggi. La memoria mette in evidenza i punti di comunanza fra le persone e per questo traghetta fuori dall’isolamento per ritrovarsi in una dimensione collettiva.

Alla presentazione, insieme all’autrice, interverrà il musicista Giovanni Monoscalco con interessanti inserti di musica medievale e lo scrittore Diego Protani modererà l’incontro.