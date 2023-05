Anagni – L’Amministrazione interviene alla scuola di Finocchieto. Consegnate due aule al II Comprensivo

L’Amministrazione Comunale ha provveduto a riaprire il passaggio, prima chiuso, delle due aule del plesso scolastico di Finocchieto, concedendole al Comprensivo II.

Il geometra dell’Ufficio Tecnico Simone Bonanni, il giorno 17 maggio, ha effettuato una relazione presso la scuola, appurando criticità nelle aule 4-5-6 a causa di infiltrazioni d’acqua, causate dalle piogge abbondanti degli scorsi giorni.

La decisione dell’Amministrazione è stata, quindi, quella di chiudere quelle aule ed effettuare i lavori ed aprirne e metterne a disposizione altre per l’attività scolastica.

Il Sindaco Daniele Natalia dichiara: “Per garantire le attività scolastiche, in accordo con il dirigente scolastico, abbiamo provveduto ad aprire il passaggio di due aule per consegnarle alla scuola e mantenere, così il servizio. Allo stesso tempo, sono iniziati i lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni e per il rifacimento delle tinteggiature.

È con spirito di collaborazione che Comune ed Istituti scolastici devono lavorare per risolvere i problemi e, soprattutto, garantire ai bambini, al corpo docente e non docente ed alle famiglie, condizioni idonee dei locali per le attività didattiche.

A scuola i bambini passano tanto tempo, diventa la loro “seconda casa” ed è importante che vi si possa studiare e vivere sfruttando ambienti confortevoli.

Questi lavori di manutenzione straordinaria rientrano nel piano di interventi dell’Amministrazione Comunale su tutte le scuole del territorio”.

