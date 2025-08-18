Anagni, l’allarme cresce: troppi cinghiali e ratti

Anagni – Cinghiali, topi e soprattutto ratti continuano a destare forte preoccupazione tra i cittadini, proprio alla vigilia dei festeggiamenti patronali. Dopo i disastrosi effetti del maltempo sul territorio, l’attenzione degli anagnini resta puntata sull’emergenza fauna selvatica e infestanti, che ormai rappresenta un problema quotidiano.

Nelle ultime settimane, infatti, sono sempre più frequenti le segnalazioni di orde di ratti nei pressi della scuola elementare De Magistris, mentre la presenza dei cinghiali ha provocato anche seri rischi alla viabilità. L’ultimo episodio si è verificato in località Vallevona, Tufano, dove un’autovettura si è scontrata con un grosso esemplare rimasto sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Anagni: fortunatamente, gli occupanti della vettura sono rimasti illesi, ma la relazione di servizio ha evidenziato ancora una volta l’urgenza di interventi strutturali.

Non manca la delusione tra i residenti per la mancata applicazione delle ordinanze firmate dal sindaco Daniele Natalia, che prevedevano la cattura dei cinghiali con l’ausilio di squadre specializzate. Ad oggi, però, secondo i cittadini, poco o nulla sarebbe stato organizzato.

Intanto, la popolazione di animali continua a crescere, spingendosi liberamente sia in centro che in periferia. Le recinzioni dei giardini privati vengono spesso danneggiate e non mancano episodi di predazioni ai danni di altri animali domestici. Una situazione che, alla vigilia della festa patronale, desta non solo preoccupazione ma anche sconcerto, e che richiede risposte rapide ed efficaci da parte delle istituzioni.

FOTO ARCHIVIO

