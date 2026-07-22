Anagni Jazz Fest, dal 23 al 26 luglio la decima edizione del festival

Anagni celebra la decima edizione dell’Anagni Jazz Fest, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale cittadino e tra le manifestazioni jazzistiche più apprezzate d’Italia. Dal 23 al 26 luglio il centro storico ospiterà quattro serate all’insegna della grande musica, con un programma che conferma la qualità artistica che ha caratterizzato il festival sin dalla sua nascita. Concerti, incontri e protagonisti di primo piano della scena jazz italiana e internazionale accompagneranno il pubblico in un percorso musicale che unisce tradizione, innovazione e valorizzazione dei nuovi talenti. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di artisti di assoluto rilievo come Enrico Pieranunzi, Javier Girotto, Flavio Boltro, Riccardo Del Fra e Maurizio Giammarco, insieme a giovani musicisti e progetti originali che testimoniano la vivacità del jazz contemporaneo. «L’Anagni Jazz Fest rappresenta uno degli eventi di punta dell’Estate Anagnina – dichiara il Sindaco di Anagni, l’Avv. Daniele Natalia – Raggiungere il traguardo della decima edizione significa aver costruito negli anni una manifestazione credibile e di qualità, capace di promuovere la cultura, valorizzare il nostro patrimonio storico e richiamare visitatori da tutto il territorio.» «Sono davvero contentissimo di affiancare il direttore artistico Luca Pierron anche in questa decima edizione – dichiara l’Assessore alla Cultura Carlo Marino – Per me è la nona edizione che seguo personalmente e, proprio per questo, l’Anagni Jazz Fest è qualcosa che come Amministrazione comunale ci rende particolarmente orgogliosi. In questi anni abbiamo lavorato con convinzione per far crescere il festival, portando ad Anagni artisti di livello nazionale e internazionale e costruendo, edizione dopo edizione, una manifestazione che oggi è riconosciuta come una delle più importanti e seguite d’Italia. È un risultato che premia il lavoro di squadra, la qualità della direzione artistica e la volontà di investire nella cultura come motore di crescita e promozione del territorio.» L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al direttore artistico Luca Pierron, agli organizzatori, agli sponsor, agli artisti e a tutti coloro che, con impegno e professionalità, hanno contribuito a rendere l’Anagni Jazz Fest un appuntamento di riferimento nel panorama musicale nazionale. L’appuntamento è quindi dal 23 al 26 luglio nel cuore della Città dei Papi, per quattro serate dedicate alla grande musica e alla cultura.