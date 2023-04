Anagni, iniziati i lavori di asfaltatura di Via Cerere Navicella. La soddisfazione del consigliere Riccardo Ambrosetti

Sono iniziati oggi i lavori di asfaltatura del tratto di Via Cerere Navicella di competenza della Provincia.

Il Consigliere comunale e provinciale Riccardo Ambrosetti, che aveva richiesto già dal febbraio dell’anno scorso l’esecuzione di questi lavori e che, come subdelegato dell’Amministrazione Natalia aveva provveduto a far riasfaltare il tratto della strada di competenza comunale, dichiara: «Un ringraziamento particolare va all’attuale Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, al suo predecessore, Antonio Pompeo, che hanno accolto le mie richieste ed anche alla collega consigliera Antonella Di Pucchio che, superando ogni tipo di campanilismo, ha mostrato attenzione verso tutto il territorio provinciale, permettendo la realizzazione di questo importante lavoro.

I lavori iniziati oggi dall’Ufficio Tecnico della Provincia, che ringrazio per l’impegno e l’attenzione rivolte ad Anagni, segnano un traguardo importante per la viabilità nella nostra città.

Via Cerere Navicella è un tratto stradale di collegamento tra il centro di Anagni e l’Anticolana, dunque un’arteria ad elevata percorrenza che l’Amministrazione Comunale aveva provveduto a riasfaltare, per quanto nei suoi compiti, e che attendeva da qualche tempo lavori dello stesso tipo sul tratto provinciale. Finalmente questi lavori si stanno realizzando grazie ad un importante e proficuo lavoro di squadra tra Amministrazione Comunale e Provinciale.

Noi stiamo realizzando, documenti alla mano, come la richiesta al protocollo della Provincia e le dichiarazioni della consigliera Di Pucchio dimostrano, un’opera di manutenzione stradale importante per Anagni. Qualcun altro si prende, invece, meriti che non ha: il Consigliere Cardinali tenta di far passare come farina del suo sacco questi lavori. Capisco la campagna elettorale ma farsi sbugiardare pubblicamente non mi sembra una grande strategia».

Comunicato stampa