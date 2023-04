Anagni – Inaugurato il comitato elettorale del Sindaco Daniele Natalia

Di fronte ad una vasta platea, il Sindaco di Anagni Daniele Natalia ha inaugurato ieri il suo comitato elettorale in Viale Regina Margherita. Le elezioni comunali previste per il 14-15 maggio 2023 vedranno, infatti, nuovamente impegnato il primo cittadino in cerca di conferme.

Natalia ha spiegato ai tanti cittadini presenti, in un discorso che ha ripercorso le tappe del quinquennio della sua amministrazione.

Il primo cittadino ha ricordato il periodo del lockdown affermando che: «Uscivo alle 7:30 del mattino e non incontravo una macchina. Andavo in comune e mi mettevo al servizio della nostra città. Ringrazio quanti hanno collaborato per cercare di tenere la barra dritta con ottimi risultati; perché all’indomani del ritorno alla normalità, abbiamo riavviato quei processi che oggi stanno cambiando Anagni».

Natalia ha spiegato che: «Nel corso di questi cinque anni di mandato abbiamo lavorato per rispettare il “Patto con la Città” siglato nel 2018 e che prevedeva un modello di sviluppo atto a valorizzare le potenzialità di Anagni sotto il profilo turistico e culturale, industriale e produttivo, risanando opere fondamentali e dotando la città di infrastrutture idonee».

La vocazione turistica di Anagni è stata valorizzata in questi cinque anni di mandato, con la città apprezzata da turisti provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero. Basti pensare che proprio ieri il Sindaco ha ricevuto la delegazione cinese della contea di Ninjing, con la quale il Comune di Anagni ha stipulato un accordo di cooperazione amichevole, che si è detta impressionata dalle bellezze della città dei papi.

Il Sindaco Daniele Natalia ha aggiunto: «Da adesso e sino ad ottobre/novembre, ma anche durante il periodo natalizio, Anagni è piena di turisti. Abbiamo triplicato le presenze turistiche. I posti letto sono stati decuplicati e, se chiedete a ristoratori, commercianti ed albergatori, vi diranno di essere pienamente soddisfatti dalle numerose prenotazioni. Anagni è stata conosciuta, riscoperta e riamata grazie ai suoi monumenti e alle numerose iniziative culturali, ma le testimonianze dei cittadini sono la conferma che la città è migliorata, soprattutto grazie ad una squadra di governo che si è spesa ogni giorno per raggiungere questo obiettivo».

Continuità è stata la parola d’ordine del Sindaco Daniele Natalia, il quale ha concluso dicendo: «Il giudizio sull’operato dell’Amministrazione spetta ai cittadini, ma una cosa credo di poterla dire fin da ora: non ci siamo mai risparmiati, tantomeno sottratti alle nostre responsabilità e doveri. Siamo sereni di poterci ripresentare con i nostri pregi e anche con i nostri difetti, e le persone ci apprezzano perché siamo stati sempre trasparenti e chiari.

Non solo io, ma tutta l’amministrazione Natalia ha lavorato cinque anni per la città considerandola davvero come la propria casa. Questa non è finzione, ma realtà ed i cittadini hanno apprezzato ed apprezzano la concretezza.

In questi cinque anni sono sempre stato orgoglioso, ogni giorno, di essere il Sindaco di Anagni e ringrazio i cittadini per l’onore che mi hanno concesso nel 2018. Voglio continuare su questa strada ripagandoli di tanta fiducia e chiedendo loro di dare a questa Amministrazione la continuità che serve anche alla città per proseguire sulla strada virtuosa che stiamo percorrendo».

Comunicato stampa