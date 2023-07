Anagni – Inaugurato ieri il parco di Tufano. Giochi nuovi ed una pista ciclopedonale da 440 metri

Ieri, di fronte a tante persone accorse ed ai rappresentanti delle associazioni podistiche, il sindaco Daniele Natalia ha inaugurato la “nuova veste” del parco di Tufano.

Il primo cittadino ha dichiarato: “È stata una grande festa innanzitutto per aver restituito alla città un’area riqualificata, uno spazio verde con giochi nuovi per i bambini, in una delle contrade più popolose e attive di Anagni.