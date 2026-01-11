Anagni in lutto per la scomparsa di Carla Santucci

Anagni è in lutto per la prematura scomparsa di Carla Santucci, venuta a mancare l’11 gennaio 2026 presso la propria abitazione, all’età di 48 anni.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità anagnina, dove Carla era conosciuta e benvoluta e il cui ricordo resterà vivo in quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualità umane.

A darne il triste annuncio sono il marito, i figli, la nuora, la madre, la sorella, il cognato, la nipote e tutti i parenti, oggi uniti in un dolore composto ma profondo.

I funerali si terranno martedì 13 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso la Chiesa di Santa Maria Imperatrice, nella frazione di Tufano. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di onorare la memoria di Carla attraverso opere di bene.

In questo momento di grande dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Santucci, unendosi al cordoglio dell’intera comunità di Anagni e rinnovando la propria vicinanza ai familiari per la grave perdita.

