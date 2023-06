Anagni – Il consigliere provinciale Riccardo Ambrosetti (FdI) esprime solidarietà alla Polizia Penitenziaria

“Solidarietà all’agente aggredito nel carcere di Frosinone ed a tutto il Corpo della Polizia Penitenziaria”. Questo è quanto dichiara il consigliere provinciale Riccardo Ambrosetti, che aggiunge: “La grave situazione delle carceri italiane, con cui quotidianamente devono fare i conti gli agenti della Polizia Penitenziaria, è un tema che dovrebbe stare a cuore alle istituzioni e che, per troppo tempo, è stato sottovalutato.

Ha detto bene il dott. Donato Scapece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), sul fatto che occorrano interventi strutturali sul sistema carcerario che riportino la legalità all’interno delle strutture di detenzione.

Gli agenti di Polizia Penitenziaria non possono rischiare quotidianamente la vita, proprio come avvenuto nel carcere di Frosinone, dove il poliziotto aggredito è vivo per puro caso, senza tutele e senza che il loro lavoro venga adeguatamente riconosciuto.

Per quanto possa servire, faccio mie le richieste dei Baschi Azzurri e dei loro rappresentanti sindacali, perché una voce in più può fare la differenza”.

COMUNICATO STAMPA